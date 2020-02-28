Мика Зибанежад: Хоккейный интеллект Панарина выше крыши Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад – об игре российского форварда команды Артемия Панарина.

- Он очень здорово работает с шайбой, ставит защитников в неудобное положение и создает достаточно пространства для моих бросков. Его хоккейный интеллект выше крыши, вы это сами неоднократно видели по ходу сезона, - цитирует Зибанежада официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в матче против «Монреаля» (5:2) Панарин записал на свой счет две результативные передачи, продлил результативную серию до 11 матчей и набрал 87-е очко в сезоне, повторив свой личный рекорд.