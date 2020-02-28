Йокипакка продлил контракт с «Сибирью» Финский защитник Юрки Йокипакка подписал новое соглашение с новосибирским клубом.

Как сообщает пресс-служба «Сибири», контракт с защитником рассчитан до 30 апреля 2022 года.

Добавим, что в активе 29-летнего финна 32 очка (4+28) в 58 матчах регулярного чемпионата сезона-2019/20.