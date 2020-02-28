Святослав Гребенщиков: «Витязь» готов стать «русским «Сент-Луисом» Нападающий «Витязя» Святослав Гребенщиков – о предстоящем первом раунде плей-офф Кубка Гагарина со СКА.

- Легко СКА не будет, это точно. Мне кажется, нам даже лучше будет, что против нас будут выходить без какого-то особого настроя. Если произойдет какая-то недооценка с их стороны, это обязательно пойдет нам на руку. Думаю, легкой прогулки у СКА в первом раунде не будет. И вообще мы готовы стать «русским Сент-Луисом», в который никто не верил, а парни в итоге стали чемпионами, - цитирует Гребенщикова «РИА Новости».

Добавим, что первая игра серии до четырех побед пройдет в Санкт-Петербурге 1 марта.