Владислав Третьяк: ЧМ не будет, если останется две команды, а так IIHF говорит, что турнир состоится - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
28 февраля 2020 11:59Хоккей

Владислав Третьяк: ЧМ не будет, если останется две команды, а так IIHF говорит, что турнир состоится

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что IIHF разослала в национальные федерации инструкции о том, как нужно действовать в случае обнаружения коронавируса у членов команд во время чемпионата мира в Швейцарии.

- Мы следим, предупредили всех своих врачей, игроков, и о любом недомогании должно сразу сообщаться. Международная федерация уже прислала всем командам специальный лист с вопросами: к примеру, были ли игроки в последнее время в Китае. Турнира не будет, если останется только две команды, а так IIHF говорит, что чемпионат мира состоится. Кто знает, что будет дальше, но пока нам дали предписание, что нужно сделать, как себя вести, если там будет массовое заражение игроков, - цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

Чемпионат мира пройдет в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

Ищите женщину. Почему сборная России не справилась с эстафетой Французы – первые, норвежцы –, немцы – третьи, россияне – четвертые. Таков итог мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону. 22.02.2020 18:15 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Михаэль Реш: Снимаю шляпу, Логинов очень силен Дмитрий Губерниев: Те, кто требуют покаяния от Логинова, могут смело идти в жопу! Олимпийская чемпионка Вильхельм призывает Логинова раскаяться за допинг
«В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья
Врежет ли Логинов пакостникам из IBU? Сегодня - последний день ЧМ-2020 Чемпионат мира в Антхольце завершается двумя масс-стартами. От России в них побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Екатерина Юрлова-Перхт. 23.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Марат Сафин: У Шараповой не было прежней мотивации, кстати, она очень похожа на Курникову Кузнецова обыграл Бенчич и вышла в полуфинал турнира WTA в Дохе «Спасибо за все, что ты сделала для тенниса»: Джокович выложил совместное фото с Шараповой
Андрей Николишин: Ради Олимпиады Овечкин может на год вернуться Недавно гостем редакции «Советского спорта» стал прославленный в прошлом хоккеист Андрей Николишин. Он поделился мнением по многим актуальным вопросам. 28.02.2020 08:00 Хоккей Домрачев Владислав
Дмитрий Кудряшов: Уайлдер был беспомощным в бою с Фьюри Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов признался, что не ожидал от британца Тайсона Фьюри победы нокаутом над чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. 23.02.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав
Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целом Последняя гонка чемпионата обернулась для России кошмаром. Никита Поршнев и Матвей Елисеев попали в топ-5… с конца. Александр Логинов на старт не вышел. 23.02.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Юрловой – букет на день рождения, Логинов снялся. Доезжаем чемпионат мира? В заключительный день ЧМ-2020 пятое золото турнира в масс-старте завоевала норвежка Марте Улсбю. Наша Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 23.02.2020 16:00 Биатлон Тигай Лев
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев
«Фигурное катание – цепь унижений». Как насиловали фигуристок Спортсменки прервали молчание после призыва десятикратной чемпионки Франции Сары Абитболь, которую тренер насиловал около двух лет. 03.02.2020 14:30 Фигурное катание Иванова Дарья
Новости
12:12 Легкая атлетика Ганус выступил на выборной конференции ВФЛА
12:03 Легкая атлетика Делегаты конференции ВФЛА утвердили отставку прежнего руководства
11:59 Хоккей Владислав Третьяк: ЧМ не будет, если останется две команды, а так IIHF говорит, что турнир состоится
11:42 Легкая атлетика Началась внеочередная выборная конференция ВФЛА
11:39 Олимпиада CAS может отложить решение по делу WADA и РУСАДА
11:27 Хоккей Сергей Бобровский: В матче с «Торонто» пропустили необязательные и простые голы
11:11 Футбол «Динамо» подшутило над защитниками «Спартака» в превью к московскому дерби (видео)
10:57 Хоккей Святослав Гребенщиков: «Витязь» готов стать «русским «Сент-Луисом»
10:42 Хоккей Йокипакка продлил контракт с «Сибирью»
10:32 Биатлон Михаэль Реш: Снимаю шляпу, Логинов очень силен
10:07 Хоккей Мика Зибанежад: Хоккейный интеллект Панарина выше крыши
09:49 Хоккей Евгений Артюхин: Легкой победы в серии плей-офф у СКА не будет, я вам обещаю
09:32 Хоккей Шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Сан-Хосе»
09:11 Велошоссе Шейн Перкинс: Не жалею о решении выступать за Россию
08:54 Хоккей Владислав Третьяк: Соперника ЦСКА не выбирает, но все игры будут тяжелые
08:37 Бокс Хусайн Байсангуров: Думаю, Фьюри и Уайлдер проведут третий бой, и он будет намного интереснее
08:20 Футбол Лука Джорджевич: Вряд ли я сыграю в этом сезоне
08:03 Футбол Лука Джорджевич: Алексей Миранчук и Данни схожи по стилю игры
08:00 Теннис Марат Сафин: Пока желание тренировать не посещало
Сумма штрафов ГИБДД впервые превысила 100 млрд руб. за год
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Михаила Музраева оставили под арестом до 10 июня
На курорте в Соль-Илецке освободили «заложников»
Завод известной тюменской компании будет продан
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика