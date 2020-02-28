Владислав Третьяк: ЧМ не будет, если останется две команды, а так IIHF говорит, что турнир состоится Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что IIHF разослала в национальные федерации инструкции о том, как нужно действовать в случае обнаружения коронавируса у членов команд во время чемпионата мира в Швейцарии.

- Мы следим, предупредили всех своих врачей, игроков, и о любом недомогании должно сразу сообщаться. Международная федерация уже прислала всем командам специальный лист с вопросами: к примеру, были ли игроки в последнее время в Китае. Турнира не будет, если останется только две команды, а так IIHF говорит, что чемпионат мира состоится. Кто знает, что будет дальше, но пока нам дали предписание, что нужно сделать, как себя вести, если там будет массовое заражение игроков, - цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

Чемпионат мира пройдет в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.