Красиков, Йордан и Гребенщиков – лучшие игроки 23-й недели КХЛ Континентальная хоккейная лига определила лауреатов двадцать третьей недели турнира в четырех номинациях.

– лучшим вратарем признан Алексей Красиков («Сибирь»), одержавший победы в обоих матчах недели. Голкипер новосибирского клуба отразил 94,44% бросков при коэффициенте надежности 1,50.

– лучшим защитником признан Михал Йордан («Амур»), забивший по голу в каждом из двух матчей недели.

– лучшим нападающим признан Святослав Гребенщиков («Витязь»), в двух матчах недели забросивший три шайбы.

- лучшим новичком признан нападающий Александр Дарьин («Локомотив»), в двух гостевых матчах недели набравший 2 (1+1) очка.