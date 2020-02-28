Швейцария отменяет все крупные мероприятия из-за коронавируса. В мае там пройдет чемпионат мира Швейцария принимает беспрецедентные меры для замедления распространения нового коронавируса в стране.

Впервые федеральное правительство взяло на себя полномочия кантональных властей по запрету крупных мероприятий, сообщает swissinfo.ch.

Как отмечается издание, в стране по крайней мере до 15 марта не разрешается проводить общественные и частные мероприятия c присутствием более 1 тыс. человек

«Федеральный совет ставит своей главной задачей защиту населения. Он реагирует на последние события с распространением коронавируса и классифицирует ситуацию в Швейцарии как «особую» с точки зрения закона об эпидемиях», - цитирует издание заявление правительства страны.

Также власти Швейцарии заявили, что на данном этапе нет необходимости принимать дополнительные меры, такие как закрытие школ. Новые меры будут рассмотрены, если у властей сложится впечатление, что распространение вируса не контролируется.

Напомним, что с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне должен пройти чемпионат мира по хоккею.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что IIHF разослала в национальные федерации инструкции о том, как нужно действовать в случае обнаружения коронавируса у членов команд во время чемпионата мира.