Рене Фазель: Сами мы не собираемся отменять чемпионат мира в Швейцарии Президент IIHF Рене Фазель сообщил, что федерация не намерена отменять чемпионат мира 2020 года в Швейцарии из-за коронавируса.

– Никто реально не знает, какова ситуация сейчас. Последующие две недели скажут нам больше об этой ситуации с коронавирусом, специалисты говорят, что погода изменится, вирус исчезнет. Мы не можем сказать, что будет, сами мы не собираемся отменять чемпионат мира. Турнир будет отменен, только если нам скажут об этом в правительстве.

На данный момент Федерация хоккея Швейцарии и оргкомитет турнира ведут переговоры с правительством. Больше мы ничего сделать не можем, так как это решение правительства, и если оно принято, то его трудно поменять. Швейцарская лига в следующий понедельник обсудит ситуацию относительно плей-офф – переносить матчи или проводить их без зрителей, – добавил он.

Ранее стало известно, что Швейцария отменяет все крупные мероприятия из-за коронавируса. Отмечалось, что в стране по крайней мере до 15 марта не разрешается проводить общественные и частные мероприятия c присутствием более одной тысячи человек.

C 8 по 24 мая этого года в швейцарских Цюрихе и Лозанне должен пройти чемпионат мира по хоккею.

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк рассказал, что IIHF разослала в национальные федерации инструкции о том, как нужно действовать в случае обнаружения коронавируса у членов команд во время чемпионата мира.