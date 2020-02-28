Алексей Бадюков: ЦСКА – главный фаворит плей-офф Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков поделился ожиданиями от плей-офф КХЛ.

– Главный фаворит? ЦСКА. Что касается «Ак Барса», то в нужный момент, когда нужно будет проявлять мастерство, все будет зависеть от лидеров. Если у них пойдет игра, то у казанцев проблем не должно быть. Средний уровень мастерства команды достаточно высокий, стабильный коллектив, два сильных вратаря. Сделано все, чтобы казанцы вышли в финал, – цитирует Бадюкова Sport24.ru.

Напомним, что 1 марта стартует первый раунд плей-офф. Будут сыграны четыре встречи: «Барыс» – «Металлург», «Авангард» – «Салават Юлаев», «Йокерит» – «Локомотив», СКА – «Витязь».