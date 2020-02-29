«Колорадо» в гостях обыграл «Каролину», в активе Наместникова результативная передача Хоккеисты «Колорадо» обыграли «Каролину» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

В составе «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Тайсон Джост (7-я и 33-я минуты) и Самуэль Жирар (58), у «Харрикейнз» дублем отличился Теуво Терявяйнен (46, 48).

Российский нападающий «Колорадо» Владислав Наместников записал на свой счет одну результативную передачу.

После этой игры «Колорадо» набрал 83 очка и располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Каролина» с 74 очками занимает на Востоке девятое место.