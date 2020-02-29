Защитник «Эдмонтона» Грин выбыл на три-четыре недели

Грин получил травму в матче против «Вегаса», который состоялся в минувшую среду и завершился победой «Голден Найтс» со счетом 3:0.
Напомним, что в понедельник «Детройт» обменял Грина на нападающего Кайла Бродзяка и условный выбор в четвертом раунде драфта 2020 или 2021 годов.
Добавим, что в 48 играх текущего регулярного чемпионата в составе «Детройта» Грин набрал 11 (3+8) очков и ни одного за две игры в «Эдмонтоне».
Владимир Стогниенко: Верю, что Усик станет чемпионом в тяжелом весе Известный комментатор Владимир Стогниенко рассказал о знакомстве с боксером Андреем Сироткиным, в углу которого он находился во время поединка с Апти Устархановым. 22.02.2020 04:00 Бокс Усачев Владислав «Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья Девушки за обыски не отомстили. Штрафной круг Мироновой лишил Россию шансов на медаль Женская сборная России осталась без медалей в эстафете на чемпионате мира в Антхольце. 22.02.2020 15:45 Биатлон Мысин Николай На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Квартальнов отказался от Кубка континента. ЦСКА выиграл регулярный чемпионат В последний игровой перед плей-офф день «Ак Барс» отказался от Кубка континента, который завоевал действующий обладатель трофея и Кубка Гагарина ЦСКА. 27.02.2020 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай Дебют Ковальчука, феерия Панарина и возвращение Бобровского (видео) «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ. 26.02.2020 09:00 Хоккей Федоровский Александр Овечкин и Ковальчук пали на Куликовом поле (видео) Кучеров в очках, Панарин в топ-3, а Гранлунд вытаскивает «Нэшвилл» за волосы из болота. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ. 28.02.2020 10:00 Хоккей Федоровский Александр Андрей Сироткин: Стогниенко обещал взять меня на игру «Ман Сити» Российский боксер среднего веса Андрей Сироткин рассказал о победе над Апти Устархановым и дружбе с комментатором Владимиром Стогниенко, который находился у него в углу. 22.02.2020 04:30 Бокс Усачев Владислав Видео всех голов 20-го тура РПЛ (обновляется) Все голы 20-го тура РПЛ в одном месте.
28.02.2020 19:30 Футбол Липкин Антон