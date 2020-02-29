Защитник «Эдмонтона» Грин выбыл на три-четыре недели - Советский спорт
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29 февраля 2020 08:44Хоккей

Защитник «Эдмонтона» Грин выбыл на три-четыре недели

Защитник «Ойлерз» Майк Грин потянул боковые связки колена и выбыл на три-четыре недели.

Грин получил травму в матче против «Вегаса», который состоялся в минувшую среду и завершился победой «Голден Найтс» со счетом 3:0.

Напомним, что в понедельник «Детройт» обменял Грина на нападающего Кайла Бродзяка и условный выбор в четвертом раунде драфта 2020 или 2021 годов.

Добавим, что в 48 играх текущего регулярного чемпионата в составе «Детройта» Грин набрал 11 (3+8) очков и ни одного за две игры в «Эдмонтоне».

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