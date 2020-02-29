Защитник «Эдмонтона» Грин выбыл на три-четыре недели Защитник «Ойлерз» Майк Грин потянул боковые связки колена и выбыл на три-четыре недели.

Грин получил травму в матче против «Вегаса», который состоялся в минувшую среду и завершился победой «Голден Найтс» со счетом 3:0.

Напомним, что в понедельник «Детройт» обменял Грина на нападающего Кайла Бродзяка и условный выбор в четвертом раунде драфта 2020 или 2021 годов.

Добавим, что в 48 играх текущего регулярного чемпионата в составе «Детройта» Грин набрал 11 (3+8) очков и ни одного за две игры в «Эдмонтоне».