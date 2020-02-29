Мика Зибанежад – о травме Крайдера: Тяжелая потеря, даже не знаю, как это выразить словами Центрфорвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад – о травме нападающего команды Криса Крайдера, выбывшего на неопределенный срок из-за трещины в стопе.

- Тяжелая потеря. Даже не знаю, как это выразить словами, потому что он ключевой игрок, лидер в раздевалке и на льду, не только для нашего звена, но и для всей команды. Очень обидно, - приводит слова Зибанежада официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Крайдер получил травму на восьмой минуте первого периода матча с «Филадельфией», приняв на себя шайбу после броска защитника «Флайерз» Филиппа Майерса.