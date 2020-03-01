Шайба Гурьянова не спасла «Даллас» в игре с «Сент-Луисом» (видео)

В составе «Блюз» шайбы были записаны на Дэвида Перрона (13-я минута), Тайлера Бозака (25) и Брэйдена Шена (34). Соперник отметился результативными бросками Тайлера Сегина (9), Дениса Гурьянова (36) и Йона Клингберга (60).
Исход встречи решался в серии буллитов – победу хозяевам принес Райан О'Райлли.
«Сент-Луис» с 86 очками лидирует в Западной конференции, а «Даллас» идет на третьей позиции (80).
В следующем матче «Блюз» сыграют в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс», «Старз» примут у себя «Эдмонтон».
Юрловой – букет на день рождения, Логинов снялся. Доезжаем чемпионат мира? В заключительный день ЧМ-2020 пятое золото турнира в масс-старте завоевала норвежка Марте Улсбю. Наша Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 23.02.2020 16:00 Биатлон Тигай Лев Загитова на японском ТВ и новый четверной от Самарина. Обзор событий недели (видео) Из турниров минувшего уик-энда упоминания заслуживает лишь один. Он прошел в Таллине и завершился победами россиян Александра Самарина и Анастасии Гуляковой. 17.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Квартальнов отказался от Кубка континента. ЦСКА выиграл регулярный чемпионат В последний игровой перед плей-офф день «Ак Барс» отказался от Кубка континента, который завоевал действующий обладатель трофея и Кубка Гагарина ЦСКА. 27.02.2020 22:30 Хоккей Домрачев Владислав Соня из ЦСКА вновь побила Соню от Тутберидзе. А заодно и Медведеву с Туктамышевой В финале Кубка России в Великом Новгороде первой среди юниорок-одиночниц с оценками мирового уровня за 220 баллов стала 12-летняя Софья Самоделкина. 21.02.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев Дмитрий Сенников: Отсутствие Дзюбы не сильно упростит жизнь «Локомотиву» Воспитанник «Зенита», который почти всю карьеру провел в «Локо», согласен, что команде Юрия Семина не повезло столкнуться в первом же весеннем туре с питерцами. 29.02.2020 14:46 Футбол Григорьевская Юлия Ищите женщину. Почему сборная России не справилась с эстафетой Французы – первые, норвежцы –, немцы – третьи, россияне – четвертые. Таков итог мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону. 22.02.2020 18:15 Биатлон Чикирис Олег Нина Мозер: Впечатление, что какой-то демон накрыл весь российский спорт Заслуженный тренер России Нина Мозер побывала в гостях в «Советском спорте». 25.02.2020 19:00 Фигурное катание Логинов скрывается бегством, Резцова жжет, а немцы отменяют ради Евро-2020 закон о тишине Аудиоподкаст от Николая Яременко заставит понять, что такое настоящее спортивное радио. Главные интриги минувшей недели – как всегда по понедельникам! 24.02.2020 23:00 Биатлон Защитник СКА Антон Белов: Брызгалов – классный мужик. Просто говорит, что думает Защитник СКА рассказал о своих спортивных принципах, благодарности Вячеславу Быкову и Раймо Сумманену, двух дисквалификациях и семейных проектах. 27.02.2020 22:00 Хоккей Гурфинкель Игорь «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим