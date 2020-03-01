Шайба Гурьянова не спасла «Даллас» в игре с «Сент-Луисом» (видео) Матч регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» – «Даллас Старз» завершился победой хозяев со счетом 4:3.

В составе «Блюз» шайбы были записаны на Дэвида Перрона (13-я минута), Тайлера Бозака (25) и Брэйдена Шена (34). Соперник отметился результативными бросками Тайлера Сегина (9), Дениса Гурьянова (36) и Йона Клингберга (60).

Исход встречи решался в серии буллитов – победу хозяевам принес Райан О'Райлли.

«Сент-Луис» с 86 очками лидирует в Западной конференции, а «Даллас» идет на третьей позиции (80).

В следующем матче «Блюз» сыграют в гостях с «Нью-Йорк Рейнджерс», «Старз» примут у себя «Эдмонтон».