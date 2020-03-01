Главный тренер «Флориды»: В игре против «Чикаго» Бобровский был на высоте Сегодня «Пантерз» потерпели второе поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Главный тренер «Флориды» Джоэл Кенневилл отметил игру вратаря команды Сергея Бобровского в матче против «Чикаго».

«Он здорово спасал в овертайме и третьем периоде. Бобровский был на высоте. Он будет нам нужен в каждом следующем матче в дальнейшем», – цитирует Кенневилля пресс-служба НХЛ.

Напомним, сегодня «Флорида» в серии буллитов уступила «Чикаго» со счетом (2:3 Б). Бобровский отразил 27 из 29 бросков по своим воротам.

«Пантерз» набрали 73 очка и занимают 11-е место в таблице Восточной конференции. 2 марта «Флорида» на своем льду примет «Калгари».