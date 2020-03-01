Источник: В доме Буре подрались армянская домработница и няня из Филиппин - Советский спорт
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01 марта 2020 14:38ХоккейНечаев Юрий

Источник: В доме Буре подрались армянская домработница и няня из Филиппин

Супруга хоккеиста вызвала полицию.

В доме прославленного хоккеиста Павла Буре произошел конфликт.

Как сообщает телеграм-канал Baza, в коттедже россиянина в поселке Горки-1 подрались домработница из Армении и няня из Филиппин.

По информации источника, в доме в момент ссоры находилась жена хоккеиста - Алина, которая и вызвала полицию чтобы разнять дерущихся. Домработница пояснила, что няня каким-то высказыванием оскорбила ее чувства. Несмотря на это объяснение, женщина из Армении была уволена.

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