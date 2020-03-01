Михаил Кравец: Первые четыре гола – потери в своей зоне, которые нападающие СКА не прощают Главный тренер «Витязя» Михаил Кравец прокомментировал поражение в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина против СКА (1:6).

– У нашей команды получился, в принципе, только первый период. Была хорошая борьба, выполнение игрового задания, но даже в этой ситуации мы умудрились отдать голевую передачу на Кузьменко. Первые три, даже четыре, гола – чистые наши ошибки, потери в своей зоне, которые нападающие такой команды как СКА не прощают, - приводит слова Кравеца пресс-служба СКА.

Добавим, что вторая игра серии состоится в Санкт-Петербурге 3 марта.