Драйзайтль признан первой звездой февраля в НХЛ Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад и нападающий «Бостона» Давид Пастрняк вошли в число трех звезд февраля в НХЛ.

Первой звездой месяца был признан Драйзайтль, ставший самым результативным игроком лиги в феврале, набрав 23 (10+13) очка в 14 матчах.

Вторым стал Зибанежад, разделивший первое место в лиге по заброшенным шайбам (11) и с 20 (11+9) очками занявший второе место по результативности.

Замкнул тройку лучших Пастрняк, набравший в феврале 19 (10+9) очков в 14 матчах и разделивший лидерство с четырьмя победными голами.