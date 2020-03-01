Стаффан Кронвалль: В матче с «Йокеритом» делали ошибки, которые не прощают в плей-офф Капитан «Локомотива» Стаффан Кронвалль – о крупном поражении в первом матче серии с «Йокеритом» (0:6).

– Мы знаем «Йокерит» очень хорошо, уже провели семь матчей в сезоне. 0-1 в серии, нужно убирать свои ошибки – много теряем шайбу в средней зоне. Плей-офф – это другой турнир. Мы делали ошибки, которые могут простить в регулярке, но не в плей-офф. Нужно больше бросать, больше зарабатывать удалений и заставлять соперника ошибаться, – приводит слова Кронвалля официальный сайт НХЛ.

Добавим, что вторая встреча серии пройдет в Хельсинки 3 марта.