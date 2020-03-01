Майк Пелино: «Йокерит» действовал отлично, а мы играли плохо во всех ситуациях Старший тренер «Локомотива» Майк Пелино – о крупном поражении в первом матче серии плей-офф с «Йокеритом» (0:6).

- «Йокерит» действовал отлично, а мы играли плохо во всех ситуациях. К счастью, это только первая игра серии, поэтому наша задача - вернуться. Сегодня не получилась игра в большинстве, у «Йокерита» появился шанс, которым команда воспользовалась. Потом индивидуальные ошибки привели к остальным голам, - цитирует Пелино пресс-служба НХЛ. Добавим, что вторая встреча серии пройдет в Хельсинки 3 марта.