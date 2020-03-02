Евгений Кузнецов: Сегодня «Вашингтону» принесли успех защита впятером и подстраховка Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал победу над «Миннесотой Уайлд» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

– Обе команды очень хотели набрать очки, и соперник в них нуждался так же сильно, как мы. Считаю, что мы отлично поработали. Они часто вбрасывали шайбу, но мы защищались впятером и страховали друг друга. Сегодня это принесло нам успех, – цитирует Кузнецова пресс-служба НХЛ.

27-летний россиянин отыграл 17 минут 13 секунд и отдал две результативные передачи при полезности «+2». На его счету – 51 (19+32) очко в 59 поединках нынешнего сезона.

«Вашингтон» набирает 86 очков и занимает третье место в Восточной конференции. В следующем матче команда примет дома «Филадельфию».