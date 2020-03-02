Матчи чемпионата Швейцарии приостановлены из-за коронавируса Об этом сообщает Sihf.ch.

Федеральный совет Швейцарии принял решение приостановить матчи двух высших лиг из-за угрозы распространения коронавируса.

Отмечается, что этот запрет будет в силе до 15 марта. При этом уточняется, что 24 отечественных клуба поддержали этот шаг. При таком развитии событий четвертьфиналы плей-офф стартуют уже 17 марта.

Добавим, что в мае 2020 года в Швейцарии должен пройти чемпионат мира по хоккею.