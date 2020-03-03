Нападающий «Миннесоты» Фиала признан первой звездой недели в НХЛ

Первой звездой стал нападающий «Миннесоты» Кевин Фиала.
Швейцарец набрал 9 (4+5) очков в четырех матчах, а его команда одержала три победы.
Райан Эллис из «Нэшвилла» признан второй звездой.
Защитник набрал 7 (1+6) очков в трех матчах.
Замкнул тройку лучших вратарь «Колорадо» Павел Францоуз.
Голкипер одержал три победы в трех матчах, отражая 94,6 % бросков по своим воротам.
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