Нападающий «Миннесоты» Фиала признан первой звездой недели в НХЛ

Первой звездой стал нападающий «Миннесоты» Кевин Фиала.

Швейцарец набрал 9 (4+5) очков в четырех матчах, а его команда одержала три победы.

Райан Эллис из «Нэшвилла» признан второй звездой.

Защитник набрал 7 (1+6) очков в трех матчах.

Замкнул тройку лучших вратарь «Колорадо» Павел Францоуз.

Голкипер одержал три победы в трех матчах, отражая 94,6 % бросков по своим воротам.

Kevin Fiala (@mnwild), Ryan Ellis (@PredsNHL) and Pavel Francouz (@Avalanche) named “Three Stars” for the week ending March 1. https://t.co/npLPVWxQSh pic.twitter.com/5KYNEAqaIz