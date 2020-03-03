Нападающий «Миннесоты» Фиала признан первой звездой недели в НХЛ - Советский спорт
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03 марта 2020 00:35ХоккейНечаев Юрий

Нападающий «Миннесоты» Фиала признан первой звездой недели в НХЛ

Лига назвала лучших игроков прошедшей недели.

Первой звездой стал нападающий «Миннесоты» Кевин Фиала.

Швейцарец набрал 9 (4+5) очков в четырех матчах, а его команда одержала три победы.

Райан Эллис из «Нэшвилла» признан второй звездой.

Защитник набрал 7 (1+6) очков в трех матчах.

Замкнул тройку лучших вратарь «Колорадо» Павел Францоуз.

Голкипер одержал три победы в трех матчах, отражая 94,6 % бросков по своим воротам.

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