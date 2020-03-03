Владислав Наместников: По ходу тренировок и матчей ты все больше понимаешь, как играют в «Колорадо» Нападающий «Колорадо» Владислав Наместников рассказал об адаптации в «Эвеланш».

- Все хорошо, ребята мне много помогают. Я задаю вопросы. По ходу тренировок и матчей ты все больше понимаешь, как тут играют. Становится легче, - цитирует Наместникова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в матче против «Детройта» Наместников, который 24 февраля перешел в «Колорадо» из «Оттавы», забросил первую шайбу за «Эвеланш».