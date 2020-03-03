Владислав Наместников: По ходу тренировок и матчей ты все больше понимаешь, как играют в «Колорадо» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
03 марта 2020 09:15Хоккей

Владислав Наместников: По ходу тренировок и матчей ты все больше понимаешь, как играют в «Колорадо»

Нападающий «Колорадо» Владислав Наместников рассказал об адаптации в «Эвеланш».

- Все хорошо, ребята мне много помогают. Я задаю вопросы. По ходу тренировок и матчей ты все больше понимаешь, как тут играют. Становится легче, - цитирует Наместникова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в матче против «Детройта» Наместников, который 24 февраля перешел в «Колорадо» из «Оттавы», забросил первую шайбу за «Эвеланш».

Врежет ли Логинов пакостникам из IBU? Сегодня - последний день ЧМ-2020 Чемпионат мира в Антхольце завершается двумя масс-стартами. От России в них побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Екатерина Юрлова-Перхт. 23.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Этап Кубка мира в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса Михаэль Реш: Снимаю шляпу, Логинов очень силен Дмитрий Губерниев: Те, кто требуют покаяния от Логинова, могут смело идти в жопу!
Ищите женщину. Почему сборная России не справилась с эстафетой Французы – первые, норвежцы –, немцы – третьи, россияне – четвертые. Таков итог мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону. 22.02.2020 18:15 Биатлон Чикирис Олег
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Елисеев – чемпион Европы, то есть, водокачки. А что, он должен был проиграть? На ЧЕ-2020 в Белоруссии сегодня состоялись спринтерские гонки. Сборная России благодаря победе Матвея Елисеева вышла на первое место в медальном зачете чемпионата. 29.02.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
Магомед Анкалаев: Реванш с Крейгом мне не интересен Российский боец UFC Магомед Анкалаев, выступающий в полутяжелом весе, рассказал о предстоящем поединке с молдаванином Ионом Куцелабой. 26.02.2020 17:30 ММА Усачев Владислав
«Мне нужно пойти в раздевалку и ударить Шипачева?» Эмоции участников матча «Динамо» - «Спартак» Самая яркая пара западной конференции провела первую встречу – в битве между московским «Динамо» и «Спартаком» сильнее оказались бело-голубые. Счет 5:1. 02.03.2020 23:12 Хоккей Кузютина Елена
Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев
Видеообзор матчей 28-го тура АПЛ, в котором проиграл «Ливерпуль» Лидер премьер-лиги потерпел первое поражение в чемпионате. Смотрите, как это было. 02.03.2020 12:00 Футбол Липкин Антон
Сорокин отдавал, Романов дебютировал, Григоренко реабилитирован. Как ЦСКА победил «Торпедо» В стартовом матче серии обладатель Кубка Гагарина не оставил шансов автозаводцам (3:0), сделав результат в самом начале игры. 02.03.2020 21:50 Хоккей Домрачев Владислав
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Новости
09:15 Хоккей Владислав Наместников: По ходу тренировок и матчей ты все больше понимаешь, как играют в «Колорадо»
09:00 Баскетбол НБА разослала командам рекомендации по профилактике коронавируса
08:45 Биатлон Эксперт: Подписи Родченкова копировали под показаниями по допинговому делу Зайцевой
08:32 Хоккей Михеев провел тренировку с «Торонто»
08:17 Теннис Винус Уильямс уступила Шмидловой на старте турнира в Монтеррее
07:57 Хоккей Дюмулин и Марино возвращаются в состав «Питтсбурга»
07:45 Футбол Егор Титов: В «Сочи» строится новая команда, и Кокорин вполне может стать ее лидером
07:27 Хоккей Форвард «Коламбуса» Андерсон пропустит до полугода
07:14 Футбол Егор Титов: «Спартак» сегодня один из самых закрытых клубов
06:59 Футбол Андрей Талалаев: В матче с «Барселоной» стоит отметить индивидуальные качества игроков «Реала»
06:35 Хоккей «Эдмонтон» на выезде разгромил «Нэшвилл», Макдэвид и Драйзайтль набрали по пять очков (видео)
06:29 Хоккей Гол Наместникова с передачи Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Детройт» (видео)
06:17 Бокс «И снова к началу, начать все сначала». Ковалев начал подготовку к следующему бою
01:49 Футбол Тренерский штаб сборной России 16 марта объявит состав на ближайшие товарищеские матчи
01:24 Футбол Черчесов - о коронавирусе: Нас об этом не информируют, никаких предписаний нет
01:10 Футбол Станислав Черчесов: Думаю, Смолов сделал правильный шаг, перейдя в «Сельту»
00:44 Футбол «Арсенал» обыграл «Портсмут» в Кубке Англии
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Волгоградское отделение КПРФ опровергает информацию о массовом исходе из партии
Лица Победы: в Башкирии волонтеры собирают сведения о живых ветеранах войны
Чиновники в Соль-Илецке довели до увольнения народный ансамбль «Гармония»
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика