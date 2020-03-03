Андрей Скабелка: «Барыс» оказался не готов к такой игре «Металлурга» Встреча прошла в Нур-Султане.

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка высказался после поражения от «Металлурга» (0:3) в домашнем матче ¼ финала Восточной конференции КХЛ.

«Помощнее сегодня выглядел «Металлург». Не совсем готовыми мы вышли к такой игре «Металлурга». Здорово на всех участках площадки «Металлург» прессинговал, что не всегда делали они в первой игре.

Во второй игре это было практически весь матч. Не всегда мы справлялись с этим давлением. Особенно это показал второй период, когда «Металлург» здорово прессинговал, накладывал смены в нашей зоне, чем ставил нас в затруднительное положение. И то, что не использовали мы, когда был шанс «пять на три» и «пять на четыре».

«Металлург» сегодня проявил свое мастерство и реализовал эти моменты. Никто не говорил, что будет легко с таким соперником, как «Металлург». Готовимся к следующей игре», – цитирует специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, после этой встречи счет в серии стал равным – 1-1. Следующие два матча пройдут в Магнитогорске (5 и 7 марта).