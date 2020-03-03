«Салават Юлаев» отыгрался у «Авангарда» за шесть секунд до сирены и победил в овертайме Счет в серии стал равным – 1-1.

«Салават Юлаев» одержал победу над «Авангардом» (3:2 OT) на «Арене Балашиха» во втором матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции КХЛ.

Счет в основное время игры открыл капитан гостей Григорий Панин. «Авангард» отыгрался через 26 секунд благодаря голу форварда Семена Кошелева, а в третьем периоде нападающий Павел Дедунов вывел «ястребов» вперед. Однако за шесть секунд до сирены финн Сакари Маннинен перевел игру в овертайм, где форвард Дмитрий Кугрышев принес «Салавату Юлаеву» победу и сравнял счет в серии.

Напомним, в воскресенье «Авангард» выиграл первый матч со счетом 5:2. Теперь команды проведут два матча в Уфе (5 и 7 марта).

КХЛ

Плей-офф

Восточная конференция

¼ финала

2-й матч

«Авангард» (Омск) – «Салават Юлаев» (Уфа) – 2:3 OT (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Кошелев, 32. Дедунов, 52 – Панин, 31. Маннинен, 60. Кугрышев, 68.

Счет в серии: 1-1 (5:2, 2:3 OT).