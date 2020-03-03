Кравец – после поражения от СКА: Получал удовольствие от первого и третьего периодов Питерский клуб укрепил преимущество в серии – 2-0.

Главный тренер подмосковного «Витязя» Михаил Кравец высказался после поражения от СКА (3:4) в матче плей-офф КХЛ.

«Благодарю ребят за проявленные бойцовские качества, практически полное выполнение игрового задания, особенно в первом периоде. Во втором пока у нас так игра не получается. Несколько удалений было неоправданных, конечно, но и игра в меньшинстве может быть лучше у нас.

Весь второй период в целом был неудачный. Идем по нарастающей, наверное. Сначала один период хороший, теперь – два. Будем надеяться, что дальше будет и три периода удачных у нашей команды.

Большое и огромное спасибо ребятам за такую игру, как сегодня: я получал удовольствие от первого и третьего периодов. Как бегали, бились, боролись, вставали. Многие из них вообще первые свои игры в плей-офф играют, поэтому это здорово, что есть у нас в команде и характер, и настоящие хоккеисты», – цитирует тренера AllHockey.

Следующий матч команд состоится 5 марта и пройдет на домашней арене подмосковного клуба.