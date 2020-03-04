Тодд Рирден: Пока Ковальчук и «Вашингтон» привыкают друг к другу Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден оценил игру Ильи Ковалььчука после перехода в «Кэпиталз».

- Пока игрок и команда привыкают друг к другу. Тут вопрос времени. Беспокойство появилось, если по итогам матчей можно было бы говорить, что его присутствие на льду никак не сказывается на количестве опасных моментов. А он создает угрозу у ворот соперника. У него есть моменты в каждой игре. Он помог нам заставить соперника обороняться. У нас в составе появился еще один игрок, за которым соперник должен следить. Он еще прибавит, - цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Ковальчука обменяли в «Вашингтон» из «Монреаля» 23 февраля.