Кайл Дубас: Еще неделю назад шансы «Торонто» на попадание в плей-офф были совсем не радужными Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас рассказал о шансах «Мэйпл Лифс» на попадание в плей-офф.

- В прошлом году в это время все указывало на то, что мы должны были попасть в плей-офф, если не произойдет какой-то катастрофы. Сейчас такой уверенности нет и в помине. Еще неделю или две назад наши шансы на попадание в плей-офф были совсем не радужными. Поэтому нам пришлось пересмотреть свое отношение к данному этапу по сравнению с прошлыми сезонами. Сейчас мы все внимание уделяем тому, как нам играть с полной отдачей в каждом матче с любым соперником, - цитирует Дубаса официальный сайт НХЛ.

Добавим, что после 67 матчей «Торонто» набрал 78 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона.