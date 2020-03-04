Кайл Дубас: Еще неделю назад шансы «Торонто» на попадание в плей-офф были совсем не радужными - Советский спорт
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04 марта 2020 08:58Хоккей

Кайл Дубас: Еще неделю назад шансы «Торонто» на попадание в плей-офф были совсем не радужными

Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас рассказал о шансах «Мэйпл Лифс» на попадание в плей-офф.

- В прошлом году в это время все указывало на то, что мы должны были попасть в плей-офф, если не произойдет какой-то катастрофы. Сейчас такой уверенности нет и в помине. Еще неделю или две назад наши шансы на попадание в плей-офф были совсем не радужными. Поэтому нам пришлось пересмотреть свое отношение к данному этапу по сравнению с прошлыми сезонами. Сейчас мы все внимание уделяем тому, как нам играть с полной отдачей в каждом матче с любым соперником, - цитирует Дубаса официальный сайт НХЛ.

Добавим, что после 67 матчей «Торонто» набрал 78 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

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