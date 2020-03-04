Чешская хоккейная ассоциация не планирует отменять этап Евротура

- На данный момент все идет согласно ранее утвержденному плану, - цитирует ТАСС генерального секретаря организации Мартина Урбана.
Ранее стало известно, что этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдет без зрителей.
Добавим, что «Чешские игры» пройдут с 30 апреля по 3 мая.
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