Чешская хоккейная ассоциация не планирует отменять этап Евротура Чешская хоккейная ассоциация не собирается отменять заключительный этап Евротура.

- На данный момент все идет согласно ранее утвержденному плану, - цитирует ТАСС генерального секретаря организации Мартина Урбана.

Ранее стало известно, что этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место пройдет без зрителей.

Добавим, что «Чешские игры» пройдут с 30 апреля по 3 мая.