Михаил Пашнин: Не надо было бить Семенова, но эмоции взыграли

В четвертьфинале Восточной конференции «Авангард» – «Салават Юлаев» после двух матчей счет 1:1. Первую встречу омский клуб выиграл со счетом 5:2, а во второй игре победили уфимцы – 3:2 в овертайме.
Одним из ключевых эпизодов первой игры стал конфликт защитника «Салавата» Михаила Пашнина с форвардом «Авангарда» Кириллом Семеновым. Пашнин заработал двойной малый штраф, и «Авангард» отыгрался в большинстве.
«Со стороны Семенова был очевидный удар клюшкой по нашему голкиперу, когда он поймал шайбу, – объяснил свой поступок Пашнин в интервью News.ru – А вратарь – это святое, его трогать нельзя. Поэтому, с одной стороны, нужно было как-то наказать игрока «Авангарда». А с другой, понимаю, конечно, что вспылил. Сначала выкинул его с пятачка, а потом... Конечно, не надо было его бить, но эмоции взыграли. Это будет мне уроком на будущее – подвел команду.
Первая игра в самом начале плей-офф всегда бывает немного сумбурной и излишне эмоциональной. А ко второму матчу все уже понимают, что будет происходить на льду, в каком ключе продолжится серия. Поэтому во второй игре с нашей стороны было меньше эмоций и больше полезной работы на команду».
5 и 7 марта «Салават Юлаев» и «Авангард» проведут две встречи в Уфе, а 9-го числа серия вернется в Балашиху.
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