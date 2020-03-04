Чернышенко поручил Минспорту разработать программу по сохранению молодых хоккеистов в России Вице-премьер предлагает сократить число хоккеистов, уезжающих в США и Канаду, при помощи организационных и правовых методов.

Заместитель председателя правительства Российской федерации Дмитрий Чернышенко поручил Министерству спорта вместе с Федерацией хоккея России и Континентальной хоккейной лигой разработать программу по сокращению количества игроков, уезжающих в Северную Америку. Об этом вице-премьер рассказал в интервью ТАСС.

«Я поручил Минспорта РФ совместно с ФХР и КХЛ разработать программу – как сократить число молодых игроков, уезжающих за океан, с помощью организационных и правовых методов, – заявил Чернышенко. – Впоследствии программа может быть масштабирована на другие виды спорта. Нужно решать проблему глобально, а не в очередной раз подменять понятия и замещать одну проблему другой.

Важно понимать, что наши зрелые хоккеисты едут туда не только, а иногда и не столько за деньгами, сколько для того, чтобы реализовать свои спортивные амбиции. При этом основная наша проблема – в отъезде игроков на уровне детско-юношеского хоккея. Максимальный отток молодежи во всевозможные лиги Северной Америки происходит в возрасте 15-17 лет, ежегодно сотни игроков этого возраста и младше уезжают в североамериканские лиги. Агрессивная активность агентов и скаутов, которые выявляют молодые таланты, содействует их отъезду в зарубежные лиги, в КХЛ же количество уезжающих и приезжающих игроков сопоставимо – в среднем около 10 человек ежегодно».

Напомним, что Чернышенко с 2014 по 2019 годы руководил КХЛ. По его инициативе была одобрена стратегия развития лиги до 2023 года, в рамках которой был принят нынешний потолок зарплат.