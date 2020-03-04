Андрей Мартемьянов: У «Автомобилиста» пропали снайперы - Советский спорт
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04 марта 2020 23:44ХоккейШарафудинов Виктор

Андрей Мартемьянов: У «Автомобилиста» пропали снайперы

Главный тренер команды из Екатеринбурга прокомментировал второе безголевое поражение от «Сибири».

В двух домашних матчах первого раунда плей-офф «Автомобилист» не забросил ни одной шайбы. 2 марта команда Андрея Мартемьянова уступила «Сибири» со счетом 0:2, а сегодня проиграла 0:1 в овертайме.

«Эмоции у ребят зашкаливали после первого поражения, – цитирует пресс-конференцию главного тренера «Автомобилиста» официальный сайт КХЛ. – Кучу ошибок наделали защитники, очень много опасных моментов возникало у наших ворот: и «два-в-один», и «один-в-ноль» вываливались.

Сегодня была игра вратарей – оба сыграли блестяще, на хорошем уровне. К сожалению, у нас пропали снайперы: шансы есть – забить не можем! Где-то не хватило, может быть, хладнокровия. Но рук мы не опускаем. Готовимся к следующему, очень важному матчу. Никакой паники у нас нет. Возможно, немножко перестроим игру и посмотрим, что там с составом.

Не внесли изменений после первого матча? У нас сыгранные тройки, которые в чемпионате доказали, что умеют играть и могут принимать какие-то решения уже на интуитивном уровне.

Дацюк? Павел ещн не совсем кондиции набрал, тяжеловато ему, даем отдыхать.

Конечно, мы ожидали, что будет тяжело. «Сибирь» еще по ходу сезона доказала, что у нее крепкая оборона. Насколько мне помнится, первую часть чемпионата они вообще меньше всех пропускали! Они продолжают свою линию гнуть.

Не хватало агрессии на пятаке? Соглашусь. Немножко мы продолжаем играть чемпионат страны – это есть, на пятаке напряжения очень мало создали, к сожалению. Хотя перед каждой игрой, и в каждом перерыве требуем этого: лезть туда-туда-туда! Но не можем этого добиться. Это уже не от меня зависит».

Одержав две «сухие» победы в Екатеринбурге, «Сибирь» ведет в серии 2:0. Две следующие встречи 6 и 8 марта состоятся в Новосибирске.

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