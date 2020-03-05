Гол Наместникова не спас «Колорадо» от поражения в игре против «Анахайма» (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
05 марта 2020 09:01ХоккейНечаев Юрий

Гол Наместникова не спас «Колорадо» от поражения в игре против «Анахайма» (видео)

«Эвеланш» потерпели первое поражение за последние восемь матчей.

«Колорадо» в овертайме проиграл «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 0:1).

Победную шайбу забросил Рикард Ракелль.

В составе хозяев отличился Владислав Наместников. Для нападающего эта шайба стала 15-й в сезоне, и второй - за «Колорадо». Валерий Ничушкин, Владислав Каменев и Никита Задоров результативными действиями не отметились.

В таблице Западной конференции «Эвеланш» занимают второе место, набрав 88 очков. «Дакс» - 14-е (62).

7 марта «Колорадо» сыграет в гостях против «Ванкувера», а «Анхайм» на своем льду примет «Торонто».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Анахайм» — 3:4 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Наместников, 4. Ландескуг, 15. Маккиннон, 48 — Агоццино, 6. Гюле, 14. Стил, 33. Ракелль, 65.

Спарринг с Кадыровым, спор на «Мерседес» и прощание с поясом. Как Емельяненко трезвеет в Грозном Текст о том, как Александр Емельяненко отправился в Чечню для подготовки к бою против Магомеда Исмаилова. 03.03.2020 11:00 ММА Ващенко Сергей
Еще по теме:
Россиянин Царукян проведет поединок с Рамосом на турнире UFC в Портленде Александр Емельяненко: Летом буду бить Минеева по правилам бокса Петр Ян сразится с одним из лучших бойцов UFC
Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целом Последняя гонка чемпионата обернулась для России кошмаром. Никита Поршнев и Матвей Елисеев попали в топ-5… с конца. Александр Логинов на старт не вышел. 23.02.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Соня из ЦСКА вновь побила Соню от Тутберидзе. А заодно и Медведеву с Туктамышевой В финале Кубка России в Великом Новгороде первой среди юниорок-одиночниц с оценками мирового уровня за 220 баллов стала 12-летняя Софья Самоделкина. 21.02.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Александр Тихонов: Никому не хочется умирать из-за коронавируса Легендарный биатлонист – об этапе Кубка мира в Нове-Место без зрителей 03.03.2020 10:00 Биатлон Волохов Юрий
Вадим Шипачев: Ювелиры в роду? У меня две дочки! Комментарии игроков и тренеров после второго матча серии «Динамо» – «Спартак». 04.03.2020 23:00 Хоккей
Сергей Кузьмин: Уайлдер – ничтожество на фоне Фьюри Российский боксер тяжелого веса Сергей Кузьмин заявил, что бывшему чемпиону по версии WBC Деонтею Уайлдеру нужно многое изменить в своем боксе, если он захочет взять реванш у британца Тайсона Фьюри. 23.02.2020 12:30 Бокс Усачев Владислав
Врежет ли Логинов пакостникам из IBU? Сегодня - последний день ЧМ-2020 Чемпионат мира в Антхольце завершается двумя масс-стартами. От России в них побегут Александр Логинов, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Екатерина Юрлова-Перхт. 23.02.2020 09:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
10:14 Футбол Олег Матыцин: Крупные соревнования в России задавали новую планку в организации
10:13 Футбол Кейн может перейти в «Манчестер Юнайтед»
09:54 Хоккей Нападающий «Вашингтона» Эллер: Мы должны играть лучше. Вся команда целиком
09:35 Футбол Пустовойтова - о назначении на матч РПЛ: Надеюсь оправдать возложенное доверие своей работой
09:18 Футбол Сабитов назначен помощником Кононова в «Риге» (фото)
09:01 Хоккей Гол Наместникова не спас «Колорадо» от поражения в игре против «Анахайма» (видео)
08:44 Футбол Де Брюйне может пропустить игру с «Манчестер Юнайтед» из-за травмы
08:24 Хоккей Форвард «Филадельфии» ван Римсдайк сломал руку в игре против «Вашингтона»
08:08 Хоккей Пиганович выбыл до конца сезона из-за травмы
07:51 Хоккей НХЛ прокомментировала ситуацию с распространением коронавируса
07:31 Футбол Зелимхан Бакаев: У меня все нормально, небольшое сотрясение мозга
07:18 Футбол Игрок «Тоттенхэма» устроил потасовку с фанатом на трибуне после поражения от «Норвича» (видео)
07:01 Футбол Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» не заслужил поражения от «Норвича» в Кубке Англии
06:46 Футбол Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
06:31 ММА Россиянин Царукян проведет поединок с Рамосом на турнире UFC в Портленде
06:18 Хоккей Гол и передача Проворова помогли «Филадельфии» обыграть «Вашингтон» (видео)
01:56 Футбол «Норвич» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии
01:29 Футбол «ПСЖ» одержал крупную победу над «Лионом», Мбаппе оформил хет-трик
01:23 Футбол «Реал Сосьедад», одолев «Мирандес», вышел в финал Кубка Испании
01:08 Бокс Уайт и Поветкин провели битву взглядов (видео)
Когда вместо воды - авиатопливо! Экологическая катастрофа в Новой Москве (ВИДЕО)
Виталий Мутко пообещал ставропольчанам доступную ипотеку
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Около 70 шаттлов будут работать во время матча «Ростов» — ЦСКА
Волгограду выделят 212 млн рублей на голосование по Конституции
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика