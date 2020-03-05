Гол Наместникова не спас «Колорадо» от поражения в игре против «Анахайма» (видео) «Эвеланш» потерпели первое поражение за последние восемь матчей.

«Колорадо» в овертайме проиграл «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:4 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 0:1).

Победную шайбу забросил Рикард Ракелль.

В составе хозяев отличился Владислав Наместников. Для нападающего эта шайба стала 15-й в сезоне, и второй - за «Колорадо». Валерий Ничушкин, Владислав Каменев и Никита Задоров результативными действиями не отметились.

В таблице Западной конференции «Эвеланш» занимают второе место, набрав 88 очков. «Дакс» - 14-е (62).

7 марта «Колорадо» сыграет в гостях против «Ванкувера», а «Анхайм» на своем льду примет «Торонто».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Анахайм» — 3:4 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Наместников, 4. Ландескуг, 15. Маккиннон, 48 — Агоццино, 6. Гюле, 14. Стил, 33. Ракелль, 65.