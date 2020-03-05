Нападающий «Вашингтона» Эллер: Мы должны играть лучше. Вся команда целиком - Советский спорт
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05 марта 2020 09:54ХоккейНечаев Юрий

Нападающий «Вашингтона» Эллер: Мы должны играть лучше. Вся команда целиком

Сегодня «Кэпиталз» проиграли «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер поделился эмоциями после поражения от «Филадельфии».

«Сейчас все в бешенстве, но так и должно быть. Вся команда должна играть лучше. Вся целиком. Это касается и нижних звеньев, и игроков, которые проводят на льду большое количество времени. Мы сыграли много фантастических матчей в первых месяцах регулярного чемпионата, у нас есть резервы. Нам нужно просто больше желания», - приводит слова Эллера обозреватель Саманта Пелл.

Напомним, «Вашингтон» на своем льду проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:5 (1:0, 1:3, 0:2).

В составе победителей два очка набрал Иван Проворов. Защитник забросил шайбу и сделал результативную передачу. Проворов был признан второй звездой матча. Всего в текущем сезоне на счету россиянина 35 (12+23) очков.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин очков не набрал и завершил матч с показателем полезности «-2». Илья Ковальчук, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов также результативными действиями не отметились. Голкипер Илья Самсонов участия в матче не принимал.

В таблице Восточной конференции «Филадельфия» занимает четвертое место, набрав 85 очков. «Вашингтон» - третий (86).

6 марта «Флайерз» на своем льду примут «Каролину», а «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Рейнджерс».

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