Канарейкин – о противостоянии с «Динамо»: Знарок постарается вернуться в серию На данный момент счет в серии 2-0 в пользу бело-голубых.

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин высказался о противостоянии московского «Динамо» и «Спартака» в плей-офф КХЛ.

«Во втором матче сработало мастерство отдельных игроков «Динамо». Сама игра была очень интересной и равной с обоюдными шансами. В концовке же сработали Шипачев и Петерссон, здесь чистое проявление индивидуального мастерства. Также надо отдать должное тому, что «Динамо» дотерпело, заставило «Спартак» ужаться и вытащило игру за счет большинства.

Что касается дальнейшего, то серия продолжается. «Спартак» будет предпринимать все в домашней третьей игре. Знарок постарается вернуться в серию. Я изначально думал, что серия будет упорная и продолжительная. Сейчас все будет зависеть от третьей игры, она - ключевая», - цитирует специалиста Sport24.ru.

Добавим, что третий матч серии между «Динамо» и «Спартаком» состоится 6 марта и пройдет на домашней арене красно-белых.