Дубль Хартикайнена принес «Салавату Юлаеву» волевую победу над «Авангардом» «Салават Юлаев» победил дома «Авангард» (6:3) в рамках третьего матча серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Александр Бурмистров (25-я минута), Петр Хохряков (29), Сакари Маннинен (41), Теему Хартикайнен (47,49) и Владимир Жарков (59). Соперник ответил результативными бросками Сергея Шумакова (2), Алексея Емелина (17) и Брэндона Макмиллана (55).

Таким образом, уфимцы вышли вперед в серии со счетом 2:1.

Напомним, что в первом матче омский клуб оказался сильнее своего соперника (5:2), а вторая встреча закончилась в овертайме – победу «Салавату» принес Дмитрий Кугрышев.

Следующий матч состоится 7 марта в Уфе в 14.30 по московскому времени.