Майкл Пелино: В этой серии «Йокерит» показывает свой лучший хоккей в сезоне

– Я считаю, сегодня была наша лучшая игра в серии. Наши ребята хорошо боролись. Мы получили шанс победить сегодня, но не реализовали его. Так что будем готовиться к четвертой игре. Я посмотрел много игр «Йокерита» в этом году. В этой серии они показывают свой лучший хоккей в сезоне. Понятно, что нам не удалось победить и не удается забить, но неверно говорить о том, что наша команда в плохой физической форме, – цитирует тренера пресс-служба КХЛ.
Напомним, что «Йокерит» одержал третью победу кряду в серии и находится в шаге от выхода в полуфинал Западной конференции. Предыдущие поединки с «Локомотивом» завершились со счетом 6:0 и 5:1 в пользу финнов.
Четвертая встреча 7 марта в Ярославле.
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