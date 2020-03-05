Майкл Пелино: В этой серии «Йокерит» показывает свой лучший хоккей в сезоне Старший тренер «Локомотива» Майкл Пелино прокомментировал домашнее поражение от «Йокерита» в рамках 1/4 финала плей-офф Западной конференции (0:3).

– Я считаю, сегодня была наша лучшая игра в серии. Наши ребята хорошо боролись. Мы получили шанс победить сегодня, но не реализовали его. Так что будем готовиться к четвертой игре. Я посмотрел много игр «Йокерита» в этом году. В этой серии они показывают свой лучший хоккей в сезоне. Понятно, что нам не удалось победить и не удается забить, но неверно говорить о том, что наша команда в плохой физической форме, – цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

Напомним, что «Йокерит» одержал третью победу кряду в серии и находится в шаге от выхода в полуфинал Западной конференции. Предыдущие поединки с «Локомотивом» завершились со счетом 6:0 и 5:1 в пользу финнов.

Четвертая встреча 7 марта в Ярославле.