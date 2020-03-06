«Вашингтон» проиграл «Рейнджерс», Овечкин оформил дубль, Панарин набрал три очка «Кэпиталз» потерпели второе поражение подряд.

«Рейнджерс» в овертайме вырвали победу у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:5 ОТ (1:1, 2:2, 2:2, 1:0).

Главным героем матча стал нападающий хозяев Мика Зибанежад, забросивший пять шайб. На его счету и победный гол в овертайме.

Форвард хозяев Артемий Панарин сделал ассистентский хет-трик. Павел Бучневич отдал две результативные передачи. Ворота «Рейнджерс» защищал Александр Георгиев. Российский голкипер отразил 29 бросков из 34.

В составе «Вашингтона» дубль оформил Александр Овечкин. Свою первую шайбу за клуб забросил Илья Ковальчук. Также на его счету результативная передача. Вратарь Илья Самсонов из 39 бросков отразил 33.

В таблице Восточной конференции «Рейнджерс» набрали 76 очков и поднялись на девятое место. «Вашингтон» - третий (87).

7 марта «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Питтсбурга», а днем позже нью-йоркцы на своем льду сыграют с «Нью-Джерси».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 6:5 ОТ (1:1, 2:2, 2:2, 1:0)

Голы: Хагелин (Ковальчук), 8 — 0:1. Зибанежад (бол., Панарин),10 — 1:1. Зибанежад (Бучневич), 26 — 2:1. Ковальчук, 33 — 2:2. Дианджело (Панарин), 35 — 3:2. Хэтэуэй, 35 — 3:3. Зибанежад (Бучневич), 41 — 4:3. Овечкин, 50 — 4:4. Зибанежад, 59 — 5:4. Овечкин, 60 — 5:5. Зибанежад (Панарин), 61 — 6:5.