«Филадельфия» переиграла «Каролину», Проворов признан второй звездой матча (видео) «Флайерз» одержали восьмую победу подряд.

«Филадельфия» одержала домашнюю победу над «Каролиной» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

Второй звездой встречи был признан защитник хозяев Иван Проворов. Россиянин забросил свою 13-ю шайбу в сезоне и завершил игру с показателем полезности «+3».

Нападающий гостей Андрей Свечников результативными действиями не отметился.

В турнирной таблице Восточной конференции «Флайерз» расположились на четвертой позиции, набрав 87 очков. «Харрикейнз» - 10-е (75).

7 марта «Каролина» сыграет в гостях против «Айлендерс», а днем позже «Филадельфия» на своем льду примет «Баффало».

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«Филадельфия» — «Каролина» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Проворов, 19. Раффль, 30. Обе-Кубель, 45. Кутюрье, 45 — Уильямс, 43.