Дэвид Куинн - о матче с «Вашингтоном»: Это была невероятная игра «Рейнджерс» продолжают борьбу за попадание в зону плей-офф НХЛ.

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн не скрывал эмоций после победы над «Вашингтоном» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы чувствовали радость и оптимизм от игры. Все смотрят календарь, видят «Вашингтон» и думают: «Ну, тут мы проиграем». А у нас нет таких мыслей. Мы идем от матча к матчу, и если мы готовы играть с правильным настроем, с правильной целью, то у нас есть шанс выиграть. Игра Мики? Такому сложно что-то противопоставить. Он быстро сделал хет-трик и не останавливался. Присаживайтесь, смотрите и наслаждайтесь, потому что это была невероятная игра как для него, так и для нас, потому что мы выиграли матч такого масштаба, в котором были взлеты и падения», - сказал Куинн в эфире клубного телевидения.

Напомним, сегодня «Рейнджерс» в овертайме вырвали победу у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:5 ОТ (1:1, 2:2, 2:2, 1:0).

Главным героем матча стал нападающий хозяев Мика Зибанежад, забросивший пять шайб. На его счету и победный гол в овертайме.

Форвард хозяев Артемий Панарин сделал ассистентский хет-трик. Павел Бучневич отдал две результативные передачи. Ворота «Рейнджерс» защищал Александр Георгиев. Российский голкипер отразил 29 бросков из 34.

В составе «Вашингтона» дубль оформил Александр Овечкин. Свою первую шайбу за клуб забросил Илья Ковальчук. Также на его счету результативная передача. Вратарь Илья Самсонов из 39 бросков отразил 33.

В таблице Восточной конференции «Рейнджерс» набрали 76 очков и поднялись на девятое место. «Вашингтон» - третий (87).

7 марта «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Питтсбурга», а днем позже нью-йоркцы на своем льду сыграют с «Нью-Джерси».