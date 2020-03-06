Рирден - после поражения от «Рейнджерс»: Нельзя выиграть, когда так много удаляешься Сегодня «Кэпиталз» потерпели второе поражение подряд в регулярном чемпионате НХЛ.

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден раскритиковал своих игроков за большое количество удалений в игре против «Рейнджерс».

«Регулярка подходит к концу, а игроки все еще хватают удаления. Мы бились, делали хорошие вещи. А затем нам приходилось неравномерно распределять время между игроками, потому что надо было стабильно играть каждую смену. Надо отдать должное ребятам за то, что они сравняли счет в концовке. Но затем мы выпускаем наших лучших ребят для овертайма, и они позволяют игроку забить пятый гол! У нас есть топ-игроки, которым приходится слишком долго сидеть на скамейке. И некоторые из них тоже хватают удаления. Нельзя выиграть, когда так много удаляешься. Можно только надеяться, что боль после подобных матчей поможет нам играть лучше, и что мы вынесем из этого урок», - цитирует Рирдена Washington Post.

Напомним, «Рейнджерс» в овертайме вырвали победу у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:5 ОТ (1:1, 2:2, 2:2, 1:0).

Главным героем матча стал нападающий хозяев Мика Зибанежад, забросивший пять шайб. На его счету и победный гол в овертайме.

Форвард хозяев Артемий Панарин сделал ассистентский хет-трик. Павел Бучневич отдал две результативные передачи. Ворота «Рейнджерс» защищал Александр Георгиев. Российский голкипер отразил 29 бросков из 34.

В составе «Вашингтона» дубль оформил Овечкин. Свою первую шайбу за клуб забросил Илья Ковальчук. Также на его счету результативная передача. Вратарь Илья Самсонов из 39 бросков отразил 33.

В таблице Восточной конференции «Рейнджерс» набрали 76 очков и поднялись на девятое место. «Вашингтон» - третий (87).

7 марта «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Питтсбурга», а днем позже нью-йоркцы на своем льду сыграют с «Нью-Джерси».