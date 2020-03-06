Зибанежад признан первой звездой игрового дня в НХЛ Лига определила лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Первой звездой назван нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад.

Шведский хоккеист забросил пять шайб в ворота «Вашингтона» (6:5 ОТ). Один из его голов принес нью-йоркцам победу в овертайме.

Вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос стал второй звездой.

Голкипер помог своей команде одержать сухую победу над «Далласом» (2:0).

Замкнул тройку лучших форвард «Чикаго» Алекс Дебринкет, оформивший дубль в игре против «Эдмонтона» (4:3).