Зибанежад - о пяти голах «Вашингтону»: Этот матч я запомню надолго Нападающий был признан первой звездой игрового дня в НХЛ.

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад поделился эмоциями после матча с «Вашингтоном», в котором он забросил пять шайб.

«Сегодня шайба следовала за мной. Посмотрите на голы, им предшествовали отличные розыгрыши. Сегодня я оказывался в нужном месте в нужное время. И, конечно, я намного более счастлив от победы. Этот матч я запомню надолго», – цитирует Зибанеджада пресс-служба НХЛ.

Напомним, сегодня «Рейнджерс» в овертайме вырвали победу у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:5 ОТ (1:1, 2:2, 2:2, 1:0).

Главным героем матча стал Зибанежад, забросивший пять шайб. На его счету и победный гол в овертайме.

В таблице Восточной конференции «Рейнджерс» набрали 76 очков и поднялись на девятое место. «Вашингтон» - третий (87).

7 марта «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Питтсбурга», а днем позже нью-йоркцы на своем льду сыграют с «Нью-Джерси».