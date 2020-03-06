Зибанежад - о пяти голах «Вашингтону»: Этот матч я запомню надолго

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад поделился эмоциями после матча с «Вашингтоном», в котором он забросил пять шайб.
«Сегодня шайба следовала за мной. Посмотрите на голы, им предшествовали отличные розыгрыши. Сегодня я оказывался в нужном месте в нужное время. И, конечно, я намного более счастлив от победы. Этот матч я запомню надолго», – цитирует Зибанеджада пресс-служба НХЛ.
Напомним, сегодня «Рейнджерс» в овертайме вырвали победу у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:5 ОТ (1:1, 2:2, 2:2, 1:0).
Главным героем матча стал Зибанежад, забросивший пять шайб. На его счету и победный гол в овертайме.
В таблице Восточной конференции «Рейнджерс» набрали 76 очков и поднялись на девятое место. «Вашингтон» - третий (87).
7 марта «Кэпиталз» сыграют в гостях против «Питтсбурга», а днем позже нью-йоркцы на своем льду сыграют с «Нью-Джерси».
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