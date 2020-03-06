Международный детский хоккейный турнир в Сочи отменен из-за коронавируса В соревнованиях должны были принять команды из 12 стран.

Оргкомитет международного детского турнира «Кубок Газпром нефти» принял решение об отмени соревнований в 2020 году. Причина – распространение коронавируса.

Вот, что сказано в официальном заявлениии:

«Принимая во внимание рекомендации Всемирной организации здравоохранения, касающиеся рисков распространения коронавируса COVID-19, оргкомитет ХIV Международного детского хоккейного турнира «Кубок Газпром нефти» принял решение об отмене турнира в 2020 году».

Турнир с участием хоккеистов не старше 11 лет должен был пройти на олимпийских аренах Сочи с 13 по 17 апреля. В розыгрыше должны были принять участие 35 команд из 12 стран: Австрии, Белоруссии, Германии, Италии, Казахстана, Канады, Латвии, Словакии, Финляндии, Чехии, Швейцарии и России.