«В этот раз начали первым номером, и у нас все вышло». Дыбленко – о третьей победе над «Витязем» Защитник СКА Ярослав Дыбленко подвел итоги третьего матча с «Витязем» (6:0) в рамках четвертьфинала плей-офф Западной конференции.

– Мы начали активно, перехватили инициативу, не давали зайти в свою зону и создать опасность, свои все моменты забили. Конечно, в первом периоде у нас идет раскачка, соперник успевает на нас сесть, провести много силовых приемов, позволяем создавать много моментов в своей зоне. В этот раз начали первым номером, и у нас все вышло, – цитирует Дыбленко пресс-служба СКА.

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету 26-летнего защитника 41 встреча, в которых он забил две шайбы и отдал четыре ассиста.

СКА уверенно лидирует в серии с «Витязем» со счетом 3:0. Следующая игра состоится 7 марта на домашней арене подмосковного клуба.