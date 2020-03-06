Александр Гулявцев: Мой новый контракт с «Амуром» еще не подписан Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев подвел итоги сезона-2019/20 и рассказал о том, останется ли в хабаровской команде в будущем.

– Я никогда не падаю духом и не готов уйти, если руководство не отправит меня в отставку. Я очень благодарен руководству за то, что не сделало скоропалительных выводов по поводу моей работы. Думаю, команда доказала, что достойна плей-офф. Концовку мы провели сильно. У нас был разговор с Александром Николаевичем, он получился довольно продуктивным. Но новый контракт на данный момент я еще не подписал, – цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

Напомним, что «Амур» занял девятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, набрав 62 очка в 62 матчах. Что касается Гулявцева, то 46-летний специалист возглавил хабаровчан в сезоне 2018/2019.