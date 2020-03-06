Хет-трик Пуустинена помог «Сибири» одержать третью победу в серии с «Автомобилистом» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 марта 2020 18:35ХоккейКорегин Владислав

Хет-трик Пуустинена помог «Сибири» одержать третью победу в серии с «Автомобилистом»

«Сибири» осталось выиграть один матч для выхода во второй раунд.

Третий матч 1/4 финала плей-офф Восточной конференции между «Сибирью» и «Автомобилистом» завершился со счетом 4:3 в пользу новосибирского клуба.

В составе победителей хет-триком отметился финский нападающий Юусо Пуустинен (8-я, 12-я и 46-я минуты). Гости ответили результативными бросками Максима Березина (10), Питера Холланда (29) и Джеффа Плэтта (56).

Исход встречи решался в овертайме – победу новосибирцам принес Никита Шашков (70).

Таким образом, «Сибирь» сделала счет в серии с екатеринбуржцами 3:0 в свою пользу. Ранее подопечные Николая Заварухина дважды победили в гостях (2:0 и 1:0).

Четвертая игра состоится 8 марта в Новосибирске. Начало встречи – в 13.30 по московскому времени.

КХЛ
Плей-офф
Восточная конференция
¼ финала
3-й матч

«Сибирь» (Новосибирск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 4:3 OT (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы: Пуустинен, 8, 12, 46. Шашков, 70 – Березин, 10 (бол). Холланд, 29. Плэтт, 56 (мен).

Счет в серии: 3-0 (2:0, 1:0 OT, 4:3 OT).

У россиян – два золота для Белоруссии. Для себя – серебро Последние гонки чемпионата Европы принесли сборной России серебро – Кристина Резцова стала второй в пасьюте. Победы Сергея Бочарникова и Елены Кручинкиной порадовали уже Белоруссию. 01.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай
Дикая перестрелка в Нью-Йорке. Опять эти русские! (видео) Ассистентский хет-трик Панарина, «сухарь» Василевского, дубль Овечкина, первый гол Ковальчука и провал Кузнецова – все это в традиционном обзоре игрового дня в НХЛ. 06.03.2020 10:30 Хоккей Федоровский Александр
Нужна ли хоккею тотальная цифровизация? На завершившемся во Флориде совещании генеральных менеджеров клубов НХЛ утверждена программа использования цифровых технологий на всех матчах лиги, начиная с Кубка Стэнли-2020. 05.03.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий, Иванов Сергей
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Лезем в голову Логинова. А как еще подвести итоги ЧМ-2020? В итальянском Антхольце завершился чемпионат мира. Россияна финише отметилась обысками у Александра Логинова, его же финишем в эстафете на 4-м месте и его же снятием с масс-старта. 24.02.2020 16:30 Биатлон Тигай Лев
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Юран разгромил Игнашевича. И хочет в Лигу Европы? «Химки» под руководством Сергея Юрана в четвертьфинале Кубка России не оставили шансов «Торпедо» и сделали шаг к еврокубкам. 05.03.2020 21:30 Футбол Мощенко Захар
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Акатьева снова прыгает триксель, Сотникова завершает карьеру. Обзор событий недели (видео) Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова официально объявила, что ее карьера в большом спорте завершена. 02.03.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целом Последняя гонка чемпионата обернулась для России кошмаром. Никита Поршнев и Матвей Елисеев попали в топ-5… с конца. Александр Логинов на старт не вышел. 23.02.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Новости
19:51 Футбол Бен-Йеддер признан лучшим игроком «Монако» в феврале по версии болельщиков
19:45 Хоккей Патрик Лайне: В последние пару недель мы играем в режиме плей-офф, и легче не становится
19:41 Хоккей 11-кратный обладатель Кубка Стэнли Анри Ришар скончался в возрасте 84 лет
19:37 Футбол «Барселона» может включить Гризманна и Дембеле в сделку по Неймару
19:25 Футбол Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии
19:25 Формула-1 Берни Экклстоун: Команды Формулы-1 должны подать в суд на ФИА за соглашение с «Феррари»
19:14 Футбол Александр Самедов: Хотел закончить карьеру в «Спартаке», но у меня не было такой возможности
19:10 Футбол Хосеп Гвардиола: Я не согласен с тем, что «Манчестер Юнайтед» только защищается
19:06 Футбол Льорис вернулся в общую группу «Тоттенхэма» перед матчем с «Бернли»
19:04 Олимпиада Олег Матыцин: Министерство обеспокоено ситуацией с коронавирусом
18:51 Футбол Из-за коранавируса минздрав Израиля не пускает в страну главного тренера футбольной сборной Херцога
18:46 Биатлон Устюгов подал апелляцию в CAS на решение IBU о дисквалификации
18:46 Футбол Мартовские матчи чемпионата Дании пройдут без зрителей из-за коронавируса
18:41 Конькобежный спорт Кулижников снялся с Финала Кубка мира
18:35 Хоккей Хет-трик Пуустинена помог «Сибири» одержать третью победу в серии с «Автомобилистом»
18:28 Футбол Роналдиньо освободили из-под ареста в Парагвае
18:26 Фигурное катание Валиева выиграла короткую программу на юниорском ЧМ с новым рекордом турнира
18:23 Футбол «Манчестер Сити» сохраняет интерес к Шкриньяру
18:13 Футбол ПАОК и «Ксанти» лишены очков из-за спонсорской поддержки бывшего владельца «Ростова»
17:59 Футбол В Голландии будут экспериментировать с футбольными правилами
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика