Хет-трик Пуустинена помог «Сибири» одержать третью победу в серии с «Автомобилистом» «Сибири» осталось выиграть один матч для выхода во второй раунд.

Третий матч 1/4 финала плей-офф Восточной конференции между «Сибирью» и «Автомобилистом» завершился со счетом 4:3 в пользу новосибирского клуба.

В составе победителей хет-триком отметился финский нападающий Юусо Пуустинен (8-я, 12-я и 46-я минуты). Гости ответили результативными бросками Максима Березина (10), Питера Холланда (29) и Джеффа Плэтта (56).

Исход встречи решался в овертайме – победу новосибирцам принес Никита Шашков (70).

Таким образом, «Сибирь» сделала счет в серии с екатеринбуржцами 3:0 в свою пользу. Ранее подопечные Николая Заварухина дважды победили в гостях (2:0 и 1:0).

Четвертая игра состоится 8 марта в Новосибирске. Начало встречи – в 13.30 по московскому времени.

КХЛ

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Восточная конференция

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3-й матч

«Сибирь» (Новосибирск) – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 4:3 OT (2:1, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Пуустинен, 8, 12, 46. Шашков, 70 – Березин, 10 (бол). Холланд, 29. Плэтт, 56 (мен).

Счет в серии: 3-0 (2:0, 1:0 OT, 4:3 OT).