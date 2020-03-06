Андрей Мартемьянов: «Сибирь» проявила больше упорства на чужом пятачке Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Сибирью» (3:4 ОТ).

- «Сибирь» проявила больше упорства на чужом пятачке. Мы смогли забить третью шайбу, но в итоге пропустили Рук не опускаем, будем биться до конца, там уже будет видно.

Я точно не скажу, что я буду говорить сейчас команде. Сядем поговорим, будем дальше двигаться. Найдем что сказать, мир не рухнул, - цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

Напомним, что после трех матчей серии до четырех побед счет 3-0 в пользу «Сибири». Следующая встреча состоится 8 марта в Новосибирске.