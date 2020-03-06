Шайба Слепышева принесла ЦСКА третью победу в серии с «Торпедо» Для выхода в следующую стадию ЦСКА осталось выиграть один матч в серии с нижегородцами.

Третий матч 1/4 финала плей-офф Западной конференции между «Торпедо» и ЦСКА завершился со счетом 2:1 в пользу московского клуба

Гости вышли вперед на девятой минуте – шайбу забросил Максим Мамин. В концовке первого периода Андрей Белевич сравнял счет в матче.

Исход встречи решался в овертайме – победу армейцам принес Антон Слепышев. Таким образом, счет в серии стал 3:0 в пользу московского клуба.

Четвертая игра состоится 8 марта в Нижнем Новгороде. Начало встречи – в 17.00 по московскому времени.

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3-й матч



«Торпедо» (Нижний Новгород) – ЦСКА (Москва) – 1:2 OT (1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Белевич, 19 – Мамин, 9. Слепышев, 65.