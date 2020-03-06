«Ак Барс» выиграл третий матч в серии с «Нефтехимиком» Оба гола казанцев на счету Галимова.

«Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком» (2:1 OT) в третьем матче серии ¼ финала плей-офф Восточной конференции КХЛ на «Нефтехим Арене» в Нижнекамске.

В основное время матча оба гола были забиты в третьем периоде: на четвертой минуте счет открыл форвард «Ак Барса» Эмиль Галимов. «Нефтехимик» отыгрался на 57-й минуте благодаря нападающему Ильдару Шиксатдарову. Галимов же стал автором победной шайбы в овертайме.

Таким образом, «Ак Барс» повел в серии со счетом 3-0 и уже в воскресенье в случае победы во второй игре в Нижнекамске может оформить выход в полуфинал конференции.

Решающая шайба Эмиля Галимова − и 3:0 в серии 🔥 pic.twitter.com/y6fZyvV6lo — ХК Ак Барс (@hcakbars) March 6, 2020

КХЛ

Плей-офф

Восточная конференция

¼ финала

3-й матч

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Ак Барс» (Казань) – 1:2 OT (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Шиксатдаров, 57 – Галимов, 44, 73.

Счет в серии: 0-3 (1:4, 1:5, 1:2 OT).