Вячеслав Буцаев: Трудно кому-то предъявлять претензии, ребята боролись до конца Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев подвел итоги третьего матча серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина с «Нефтехимиком» (2:1 ОТ).

- Напряженный матч. К сожалению, соперник смог его выиграть в овертайме. Трудно кому-то предъявлять претензии, ребята отдавались игре, боролись до конца. Сумели отыграться с 0:1 в самом конце. Огромное спасибо болельщикам, которые в нас верили на протяжение всего матча, - приводит слова Буцаева пресс-служба КХЛ.

Напомним, что после этой игры счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу казанской команды. Следующая встреча между командами состоится 8 марта в Нижнекамске.